Zemětřesení v armádě USA: Náměstek pro námořnictvo odvolán, jednotky SEAL zasáhl skandál

Mark Esper změnu na jednom z nejvýznamnějších postů v armádě zdůvodnil tak, že ve Spencera "ztratil důvěru v souvislosti s nedostatkem jeho upřímnosti". Další podrobnosti neuvedl.

Podle agentury AP jde o dramatický obrat v kauze, která se týká námořního poddůstojníka a člena speciálních jednotek SEAL Edwarda Gallaghera. S ním armáda vedla řízení o odebrání hodnosti poté, co tento voják na fotografii pózoval vedle mrtvého bojovníka hnutí Islámský stát, a potrestala jej, protože takové chování se neslučuje s pravidly.

Prezident Trump se ale rozhodl intervenovat a minulý týden na twitteru napsal, že vyloučení Gallaghera z jednotek SEAL nepřipadá v úvahu.

Americká média napsala, že kvůli prezidentově nátlaku v případu pohrozil Spencer rezignací.

Outgoing Secretary of the Navy Spencer’s acknowledgment-of-termination letter says that he “cannot in good conscience” obey an order he believes “violates the sacred oath“ he took & that he and POTUS disagree on the “key principle of good order and discipline” pic.twitter.com/EZ8YPM7M0L