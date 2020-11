Zemřel David Dinkins (†93), první a dosud jediný černošský starosta New Yorku

Politika bez známek života našel v jeho bytě zdravotník, informovaly televizní stanice NBC New York a deník New York Post.

Rodák z New Jersey a vystudovaný matematik získal politické zkušenosti v místní organizaci Demokratické strany v Harlemu, historicky černošské čtvrti New Yorku.

V roce 1989 v místních volbách porazil v demokratických primárkách starostu Edwarda Kocha a následně v rozhodujícím souboji o radnici republikánského kandidáta Rudyho Giulianiho, který se však vítězství nad Dinkinsem dočkal o čtyři roky později. New York v té době sužovala vysoká kriminalita, nezaměstnanost a bezdomovectví.

I extend my deepest condolences to the family of Mayor David Dinkins, and to the many New Yorkers who loved and supported him.



He gave a great deal of his life in service to our great City.



That service is respected and honored by all.