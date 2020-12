Zemřel generál a zkušební pilot Chuck Yeager (†97), jako první překonal rychlost zvuku

"S hlubokým zármutkem vám musím oznámit, že láska mého života, generál Chuck Yeager, zemřel krátce před 21:00," stojí v prohlášení, který na Yeagerův twitteru umístila jeho žena Victoria.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.

Yeager se do dějin letectví zapsal 14. října 1947, když v experimentálním raketovém letounu Bell X-1 dosáhl rychlosti 1127 kilometrů v hodině. Byl prvním letcem, který překročil zvukovou bariéru ve vodorovném a zejména plně řízeném letu.

We mourn the passing and celebrate the life and legacy of a pilot who truly had the right stuff, General Chuck Yeager. In 1947, Yeager broke the sound barrier and proved that we can always keep pushing further and faster. pic.twitter.com/pnPMUzMsv4