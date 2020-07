Zemřel "Pan demokracie", první přímo volený prezident Tchaj-wanu

Li Teng-chuej stál v čele Tchaj-wanu v letech 1988 až 2000. V roce 1996 se stal prvním prezidentem země zvoleným v přímých volbách. Krátce po odchodu z úřadu navštívil Li na pozvání tehdejšího prezidenta Václava Havla Českou republiku a zúčastnil se v Praze konference Fórum 2000.

Former Taiwanese President Lee Teng-hui, who brought direct elections and other democratic changes to the self-governed island, has died. He was 97 https://t.co/DzRA3pQD1w