Zemřel první pacient vyléčený z nákazy HIV, podlehl jiné záludné nemoci

"S velkým zármutkem oznamuji, že Timothy zemřel... dnes (v úterý) odpoledne, se mnou a se svými přáteli u lůžka, po pětiměsíční bitvě s leukémií," napsal Brownův partner Tim Hoeffgen na facebooku.

U Browna lékaři HIV zjistili v roce 1995 a po jedenácti letech se u něj rozvinula ještě leukémie. V roce 2007 a poté znovu v roce 2008 mu lékaři v Berlíně transplantovali kostní dřeň od dárce s mutací, díky které jsou nositelé imunní vůči viru HIV.

RIP Timothy Ray Brown.



Brown was the first person in the world to be cured of HIV. He passed away this week after a battle with leukemia.



He said before passing, "I never wanted to be the only one." And though his medical situation was unique, he was an inspiration to millions. pic.twitter.com/lZAlkfV91Z