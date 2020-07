Zemřel Reese Schonfeld (†88), jeden ze zakladatelů televize CNN

Podle listu The New York Times zemřel v úterý na komplikace spojené s Alzheimerovou chorobou.

Schonfeld byl prvním prezidentem CNN a zodpovídal za její vysílání a personální obsazení. CNN byla prvním kanálem poskytujícím zpravodajství 24 hodin denně a první čistě zpravodajskou stanicí v USA.

Maurice "Reese" Schonfeld, who helped launch the cable news era as the first president of CNN, has died. He was 88. https://t.co/ugyBufQQfj