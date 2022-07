Žena začala střílet na letišti v Texasu, skončila postřelená

Žena přijela na letiště, vešla do letištní haly a zamířila na toalety, řekl novinářům šéf dallaské policie Eddie Garcia. Z toalet podle něj vyšla v mikině s kapucí a dalším oblečení, do kterého se převlékla. Následně vytáhla zbraň a několikrát vystřelila, patrně do stropu.

"V tuto chvíli nevíme, kam přesně mířila," uvedl Garcia. Ženu podle něj postřelil do nohou policista, který byl poblíž. Zadrženou pak převezli do nemocnice.

"Kromě podezřelé nebyly při této události zraněny žádné další osoby," řekl Garcia. Ženino jméno nesdělil a o jejím motivu nechtěl spekulovat, píše AP.