Žij svobodně nebo zemři, volají Američané. Demonstrace proti koronaviru se vyostřují

Už týdny trvají ve Spojených státech debaty mezi federální vládou a jednotlivými státy ohledně strategie k zachycení nákazy. Zatímco většina států se pomalu uchyluje k uvolňování restrikcí, tam, kde karanténní opatření stále platí, se Američané vydali do ulic.

Mezi demonstranty se nejčastěji pohybují ti, kteří v důsledku opatření přišli o práci a s tím spojený nárok na zdravotní pojištění. Mnozí se zároveň bojí celonárodního kolapsu ekonomiky.

V uplynulých týdnech se v řadách demonstrantů objevili i zastánci volného prodeje zbraní, kteří protestují proti porušování lidských práv. Jedna z takových skupin se minulý týden pokusila vniknout do michiganského Kapitolu krátce na to, co místní guvernérka Whitmerová oznámila prodloužení celostátní karantény.

Ne všichni ale volají po plošném rozvolňování. Někteří zastávají názor, že izolováni by měli být především senioři a zdravotně slabší. Zároveň apelují na vládu, aby přehodnotila, které podnikatelské aktivity by měly být vnímány jako „nezbytně nutné.“

Stejně tak, jako se demonstrace postupně vyostřují, rostou i v počtu zúčastněných. Největší demonstrace byly zaznamenány ve státech jako Michigan, Texas nebo Washington, kde před místním Kapitolem demonstrovalo bez mála 2.500 lidí. V Coloradu dokonce konvoje aut na křižovatkách blokovali samotní zdravotníci v ochranných oblecích.

Dle amerických médií se nejčastěji jedná o organizované příznivce prezidenta Trumpa a radikální pravice. Kromě nápisů jako „Žij svobodně nebo zemři“ má řada z nich trička nebo bannery s hesly Trumpovy předvolební kampaně. Mezi politickými hesly a vlajkami odvolávajícími se na Americkou revoluci se začaly objevovat i nápisy kritizující přední americké odborníky.

Terčem kritiky se stal přední americký epidemiolog a vedoucí operačního štábu Bílého domu, Dr. Anthony Fauci. Právě Fauci totiž patří k předním kritikům rozvolňování opatření. Dle jeho názoru by se tím Státy vrátily na začátek a hrozila by tak ještě smrtelnější druhá vlna.

Kontroverzní je v tomto směru i pozice Bílého domu a samotného prezidenta Trumpa. Zatímco Trump po vzájemné diskuzi s operačním štábem vydal doporučený scénář postupného rozvolňování opatření, který mimo jiné klade důraz na omezení mezilidského kontaktu nebo na trasování, na Twitteru se naopak staví za demonstrující. Zároveň sdělil médiím, že někteří guvernéři zašli dle jeho názoru příliš daleko, přičemž výtku adresoval výhradně demokratickým státům Michiganu a Virginii.

Lídři států si ale i navzdory vlně kritiky stojí za svým. Na příklad republikánský guvernér státu Maryland, Larry Hogan, se ve svém rozhovoru pro CNN vyslovil proti postoji prezidenta Trumpa: ,,Myslím si, že nabádat lidi k demonstracím a kritice vlastní politiky opravdu není rozumné.“

Stejně tak kritizoval postoje demonstrantů guvernér státu Kentucky, Andy Beshear: ,,Co jsem slyšel, tak demonstranti, dokonce i senátoři a jiní vládní úředníci nabádali lidi, aby si sundali roušky a tvrdili, že omezení pohybu je pouze dobrovolné. Jeden dokonce prohlásil, že až bude vakcína, stejně se nebude očkovat. To je extrémně nezodpovědné.“

Ve státě New York, který hlásí zatím nejvíce obětí koronaviru, zatím lidé nařízení respektují. Až počasí o víkendu vylákalo miliony Newyorčanů i přes přísný zákaz do parků. Guvernér Cuomo a starosta města New York Bill de Blasio tak vyzvali občany k větší disciplinovanosti. Zvýšila se i aktivita policie.

Podle průzkumů uveřejněných BBC však plošné protesty zdaleka nereflektují většinový názor Američanů. Průzkumy ukazují, že 66 % z nich se naopak obává zrychleného scénáře uvolňování. Pouze 32 % Američanů si myslí, že opatření už trvají příliš dlouho. Většina, nehledě na politickou příslušnost, si navíc myslí, že to nejhorší mají teprve před sebou.