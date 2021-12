"Zima nemoci a smrti." Biden varuje neočkované kvůli omikronu

Počet nakažených omikronem se nyní v USA zdvojnásobuje jednou za dva dny, uvádí list The Washington Post, podle nějž zprávy o příchodu nové varianty znovu zasahují do plánů Američanů a v myslích mnoha z nich posouvají vývoj pandemie zpět do jejích začátků.

"Chci vyslat přímý vzkaz americkému lidu: díky krokům, které jsme přijali, se omikron zatím nerozšířil tak rychle, jak by to jinak učinil. Ale nyní je tady a šíří se a bude se to navyšovat. Máme před sebou zimu vážných onemocnění a smrti pro nenaočkované - pro ně, jejich rodiny a nemocnice, které brzy zaplaví," řekl Biden po čtvrtečním brífinku se svým týmem pověřeným řízením boje s koronavirem.

"Jsou tu ale i dobré zprávy. Pokud jste naočkovaní a dostali jste svou posilovací dávku, jste chráněni před vážným onemocněním a úmrtím," dodal prezident. Poznamenal, že si nepřeje zavírání škol a omezování provozu soukromých podniků.

Poslední předpověď amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ze středy uvádí, že počty lidí přijímaných do amerických nemocnic zřejmě dosáhnou v příštích týdnech dosud nevídaných hodnot. Nově nakažených a umírajících po nákaze koronavirem pak bude možná stejně jako při dosud nejhorší vlně loni v zimě.

Podle CDC se počet úmrtí souvisejících s covidem-19 v USA vyšplhá až na 854.000 do 8. ledna, nyní Univerzita Johnse Hopkinse eviduje 803.652 zemřelých. V posledních dnech se v zemi v průměru potvrdí asi 120.000 nově infikovaných, asi o 50 procent více než před měsícem.

Řada expertů se obává toho, že v místech s menší proočkovaností by kvůli omikronu mohl brzy vzniknout neudržitelný tlak na nemocnice. "Je dechberoucí sledovat rychlost, se kterou se nyní všechno zvyšuje," řekl Wesley Long z nemocnice v Houstonu. Omikron podle něj překoná deltu a stane se dominantní variantou ještě v lednu. Podobně se vyjádřil rovněž vládní epidemiolog Anthony Fauci.

Některé státy řízené demokraty znovu zavádí různá ochranná opatření. Kalifornie například opět vyhlásila povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech, jak doporučuje CDC. Podle expertů se však již političtí lídři obávají podnikat jakékoliv významnější omezující kroky, protože jsou lidé pandemií již značně vyčerpaní.

Nastupující vlna nákazy je podle The Washington Post pro Bidena obtížnou politickou překážkou, prezident totiž poražení pandemie považuje za jednu ze svých hlavních priorit. I přes značné snahy vlády odmítají vakcíny proti covidu-19 miliony Američanů, protože se z očkování, podobně jako jinde ve světě, stal předmět politických třenic.