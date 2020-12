Zničená příroda, obří náklady, nulový přínos. Na Trumpovu zeď se valí kritika

Do očí bijící marnost

Dělníci si za pomoci dynamitu a buldozerů razí cestu nedotčenými kaňony, říčním podložím, horami, pouští a loukami, aby vytvořili přístupové cesty ke stavbě, poukazuje renomovaný server. Dodává, že Trumpova zeď se kvůli tomu stala symbolem zbytečného ničení životního prostředí.

Nově zvolený americký prezident Joe Biden přislíbil stavbu zdi zastavit, jakmile nastoupí do úřadu, připomíná washingtonský deník. Podotýká, že to nezastavilo ani nezpomalilo maximální tlak na dokončení co největší části zdi předtím, než Trump 20. ledna příštího roku opustí Bílý dům.

Každá nová míle stavby ale páchá další škody na krajině, jak si zhruba desítka najatých firem razí cestu divočinou a přírodními oblastmi a staví přístupové cesty, opěrné zdi a další infrastrukturu, kritizuje vlivný server. Deklaruje, že marnost celého projektu "bije do očí".

"Přestože jsou dokončovány další míle zdi, počet zadržených nepovolených migrantů po překročení hranice v posledních měsících narostl na největší úroveň za dlouhé roky," pokračuje Washington Post. Dodává, že migranti, které žene pandemie koronaviru, hurikány, ekonomická destrukce a násilí ve střední Americe a Mexiku, dále přicházejí, bez ohledu na zeď.

Navíc, rozhodnutí o tom, kde přidat, zlepšit či postavit nové bariéry se zakládají na velmi omezeném strategickém rozboru, kritizuje editorial. Nastiňuje, že ilegální přechody hranic jsou časté v jižním Texasu, především u města McAllen, ale stavba zde příliš nepostupuje, protože místní rančeři a vlastníci půdy proti stavbě bojují s tím, že narušuje jejich pozemky - stavební aktivita tak probíhá především v Arizoně a Novém Mexiku, kde federální vláda vlastní mnohem více půdy na hranici s Mexikem.

Podvod na daňové poplatníky

"Jinými slovy, stavba probíhá nikoliv tam, kde by mohla být užitečná, ale tam, kde je malý odpor," píše renomovaný deník. Připomíná, že pouze zhruba 400 ze 440 mil z nově postavené bariéry pouze nahradilo nebo vylepšilo již existující ploty a zátarasy, i když ve většině případů jsou tyto nové stavby vpravdě masivní.

Zda ale zastaví či odradí větší počet migrantů, je obtížné posoudit, upozorňuje editorial. Proti tomu zmiňuje "nezpochybnitelné" tvrzení expertů na životní prostředí, že zničení a poškození přírody bude mít devastující dopad na mnoho živočišných druhů, například jaguáry, oceloty, prasata pekari a vidlorohy, z nichž jsou mnohé již nyní ohrožené.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Zeď je podvodem na americké daňové poplatníky, kterým Trump sliboval, že účet zaplatí Mexiko - to ve skutečnosti nezaplatilo ani cent -, nebere si servítky Washington Post. Upozorňuje, že odcházející administrativa zavázala na stavbu 15 miliard dolarů (přes 330 miliard korun, pozn. redaktora), což by mělo stačit na výstavbu 700 mil zábran.

Ve chvíli, kdy Donalda Trumpa v prezidentském křesle vystřídá Joe Biden, bude dle zjištění vlivného deníku z uvedené sumy, která byla získána i převedením prostředků určených původně na americké zahraniční vojenské základny, zbývat zhruba 3,3 miliardy dolarů. Z těch ale bude třeba vzít na 700 milionů k vyplacení stávajících smluv, podotýká editorial.

Z celého rozpočtu se tak podaří zachránit - dá-li se to tak říct - pouze 2,6 miliardy dolarů, konstatuje washingtonský server. Projekt pohraniční zdi tak označuje za ohromné plýtvání.