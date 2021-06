Zřícení domu na Floridě předcházelo varování. Na místo se chystá Biden

Bílý dům mezitím ohlásil, že ve čtvrtek na místo neštěstí zamíří americký prezident Joe Biden, aby společně s manželkou Jill podpořil záchranáře a rodiny obětí.

Složité pátrání po mrtvých nebo přeživších nedaleko Miami pokračovalo už šestým dnem a stále je pohřešováno 150 lidí. Počet potvrzených obětí i po polední tiskové konferenci floridských úřadů zůstával na 11, ovšem šance na to, že bude někdo z nezvěstných nalezen živý, každou hodinou klesají.

Žádného přeživšího krizové složky na místě nenašly od čtvrtka, tedy stejného dne, kdy se během několika okamžiků sesunula k zemi asi polovina 12patrového obytného domu Champlain Towers South. K tragédii došlo okolo 01:30 v noci (07:30 SELČ), přičemž podle hasičů bylo zničeno asi 55 bytových jednotek. Hromada betonu, ocelových výztuží a nábytku byla několik metrů vysoká, podle dnešního vyjádření šéfa hasičů v okrese Miami-Dade County Alana Comiskyho už týmy z místa neštěstí odstranily skoro 1500 tun materiálu.

Vyšetřování příčin čtvrtečního kolapsu je zatím v počátcích, pozornost médií se ale soustředí především na okolnosti inspekce z roku 2018, jejíž autoři poukázali na narušené betonové struktury v podzemní části budovy. Navrhované opravy ale nikdy nebyly zahájeny a předsedkyně bytového družstva Jean Wodnická pak letos 9. dubna obyvatele v dopise varovala ohledně rostoucího rizika.

"Viditelné závady jako například v (podzemním) parkovišti se od prvotní inspekce výrazně zhoršily," citovala z materiálu televize CNN. "Když pouhým okem vidíte, jak beton praská, znamená to, že (ocelové) výztuže, které ho drží pohromadě, pod povrchem rezaví a kazí se," napsala Wodnická.

Podle deníku The New York Times bylo cílem dopisu vysvětlit majitelům bytů, proč je potřeba investovat 15 milionů dolarů (přes 320 milionů Kč) do rozsáhlých oprav. Mezi obyvateli komplexu zřejmě po nahlášení problémů v roce 2018 probíhaly spory ohledně financování nákladných stavebních prací, na které byly od jednotlivých majitelů žádány částky v řádech desetitisíců dolarů.

"Nebylo to tak, že by to lidi ignorovali," řekl listu USA Today jeden z místních obyvatelů Jay Miller. Debaty o opravách byly podle něj vleklé a bouřlivé, byť byl původně navrhován rozpočet ve výši sedmi milionů dolarů.

Kromě tohoto bodu se v souvislosti s možnými příčinami tragédie z minulého čtvrtka hovoří také o stížnostech obyvatel na otřesy, když se před několika lety vedle Champlain Towers South stavěl další komplex, nebo také o studii podloží v Surfside, která poukazovala na jisté propadání staveb v dané oblasti. Zároveň se tak jako u všech podobně šokujících událostí objevuje řada nepodložených spekulací vykreslujících zřícení bytů jako předem naplánovanou operaci.

Vývojem v Surfside se od počátku zabývá i federální vláda a ve čtvrtek se chystají na místo dorazit prezident Biden a první dáma Spojených států. "Chtějí poděkovat hrdinským krizovým pracovníkům a pátracím a záchranářským týmům, a všem, kdo neúnavně pracují ve dne v noci, a setkat se s rodinami, které jsou nuceny prožívat tuto strašlivou tragédii," řekla novinářům mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.