Zvednou USA cla na evropské zboží? Z televize zaznělo varování

USA v říjnu zavedly cla na zboží z Evropské unie za za 7,5 miliardy dolarů (171 miliard Kč) v reakci na nezákonné subvencování výrobce letadel Airbus. Tyto poplatky by se podle Lighthizera mohly ještě zvýšit.

"Zkoumáme to, můžeme to zvýšit, naším cílem je pokusit se dospět k řešení dohodou," řekl Lighthizer. "S Evropou ale máme velmi nevyvážený vztah," dodal.

Obchodní zmocněnec, který minulý týden oznámil uzavření první fáze americko-čínské obchodní dohody a podařilo se mu přimět Mexiko, Kanadu a americké demokraty k úpravě severoamerické dohody o volném obchodu nechtěl říci, zda se terčem možných nových cel nestanou evropské automobily a automobilové součástky.

Postěžoval si nicméně, že by se americký schodek obchodní bilance s Evropskou unií mohl letos vyšplhat na 180 miliard dolarů ze 169 miliard, kolik podle amerických úřadů činil v roce 2018.

"To dál nejde," řekl Lighthizer a vysvětlil, že snížit americký obchodní deficit nebude možné bez toho, aniž by se výrazně snížil schodek s Evropou. "Takže pro nás je to velmi důležité," připojil zmocněnec.

Americko-evropský obchodní deficit zahrnuje i schodek v obchodování s Británií, který podle agentury Reuters činí ročně zhruba 5,5 miliardy dolarů. Londýn chce opustit Evropskou unii a Washington s ním podle Lighthizera začne dojednávat novou obchodní dohodu hned, jak to bude možné.