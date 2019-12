Zvrácení Legionáři Kristovi. Oběti zneužívání pobouřila vyšetřovací zpráva

V dokumentu podle nich také chybí jména některých obětí. "Je to malá zpráva. Nevíme, na jakých základech je stavěna. Nevíme, odkud ta čísla vzali, ani jak probíhalo vyšetřování," vytýká televizní moderátorka Ana Lucía Salazarová. Šestatřicetiletá žena uvedla, že ji kněží z řádu zneužil jako osmiletou, když chodila do školy v Cancúnu.

Zpráva podle Salazarové nemá dostatečnou výpovědní hodnotu, protože pouze Macielových obětí bylo přes 120 a nejmenuje ty, kteří se na zneužívání podíleli nebo násilníky chránili.

Podle dokumentu, jež řád vydal v sobotu, mělo v uplynulých 80 letech 33 kněží na svědomí 175 zneužití dětí, přičemž Maciel byl zodpovědný za 60 z nich. V dokumentu chybí případy zneužití ze strany seminaristů, poznamenává AP. Naopak je v něm popsáno, jak se oběti často později sami dopouštěli týrání.

At least 60 children were abused by Marcial Maciel, founder of the ultra-conservative Catholic order, Legionaries of Christ.

This also proves wrong the unfounded accusation that pedophilia is a post Vatican II phenomenon unleashed by gay priests! https://t.co/xkM4Bfg4po