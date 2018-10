V Asii roste nová světová velmoc? KLDR může mít překvapivého spojence, tvrdí expertka

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Nezdá se, že by Indie a Severní Korea měla mnoho společných politických zájmů, konstatuje odbornice. Pokládá proto otázku, proč Indie poprvé po dvaceti letech vyslala do Pchjongjangu vysoce postaveného diplomata. "Zatímco interpretace motivů obou aktérů zůstává otevřená, je užitečné zaspekulovat si, jak uvedená cesta zapadá do širších indických strategických cílů," píše Senová.

Na velmocenskou dynamiku v Indo-pacifické oblasti je upřena velká pozornost, navíc napětí na Korejském poloostrově do ní přitáhlo mnoho regionálních i vnějších mocností, poukazuje expertka. Dodává, že Indie se nepřekvapivě přímo nezapojila, jelikož neutralita je dlouhodobě základním rysem indické politiky, navzdory pokusům čelit čínským mocenským nárokům.

Je známo, že Indie se zdržuje otevřených spojenectví, které by mohly svazovat či podrývat její statut nezúčastněné země, uvádí Senová. Proti tomu staví KLDR, známou jako "poustevnické království", která spoléhá na ideologii čučche, neboli soběstačnost, a distancuje se od zbytku světa. Z pohledu vedení indické diplomacie tak může být spolupráce s Pchjongjangem kalkulem, který má podpořit velmocenské ambice Nového Dillí, spekuluje odbornice. Soudí, že Indie jich může dosáhnout skrze pomoc při urovnání napětí a posilování své diplomatické role v regionu.

"Není sporu, že od zvolení (Naréndry) Módího v roce 2014 je Indie nápadně aktivnější na světové scéně. Klíčové prvky Módího zahraniční politiky zahrnují zajištění indických vztahů s Čínou, větší angažmá v jihovýchodní Asii a interakci s velmocemi, například Spojenými státy," píše expertka. Doplňuje, že dobrým příkladem aktivit v jihovýchodní Asii je pozvánka lídrů paktu ASEAN na oslavu indického dne nezávislosti.

Zatímco Indie má disponuje územím, obyvatelstvem a zdroji, aby hrála podstatnější roli v regionu, postrádá podstatnější politický vliv na své partnery, deklaruje Senová. Podotýká, že obdobné čínské akce představují největší ohrožení indického vlivu v oblasti i širším Indo-pacifickém regionu, a proto je tako "nová velká hra" mezi Indií a Čínou hlavním motivem indické snahy angažovat se v zahraničí.

Základem je měkká síla

Po americko-severokorejském summitu z minulého měsíce čelí svět výhledu na otevřenější KLDR, domnívá se odbornice. Konstatuje, že za tohoto posunu lze indickou diplomacii vnímat jako snahu hrát roli mediátora, přičemž daný krok má Indii dostat do pozice, kdy bude mít co říct k ekonomickým a politickým změnám v Severní Koreji a případně Pchjongjang dostane z čínsko-pákistánského orbitu, kde nyní nachází.

Jelikož Čína a Pákistán představují dva nejbližší severokorejské spojence a obchodní partnery - a zároveň jde o dvě největší hrozby pro Indii -, dobré vztahy Nového Dillí s Pchjongjangem by odstranily jedno riziko z regionu, míní Senová. Vysvětluje, že z realistické perspektivy proto indický dialog s KLDR může představovat příležitost získat výhodu oproti Číně a Pákistánu, která by posílila pozici Indie v celé Indo-pacifické oblasti.

"Co se týká urovnání, tato taktika dokonce může položit základ pro spolupráci se Spojenými státy ohledně budoucnosti Severní Koreje," naznačuje expertka. Připomíná, že v minulosti, po korejské válce, Indie sloužila jako prostředník na Korejském poloostrově, nabízela humanitární pomoc a pohled třetí strany a ochota hrát tuto roli před sedmdesáti lety, spolu s prosazováním zájmů korespondujících s těmi americkými, bude hrát ve prospěch indických snah čelit vzestupu Číny.

To nicméně nemusí být jediným výsledkem, protože ve světě, kde je stále podstatnější měkká síla, dobré vazby na Pchjongjang posílí i indický obraz na globální scéně, uvádí odbornice. Podotýká, že momentálně není Indie zapojena do tensí ve východní Asii a zároveň má vřelé vztahy s většinou zemí tohoto regionu, tudíž existuje jistá paralela s indickým postupem za studené války, kdy Indie stála v popředí Hnutí nezúčastněných, což jí umožnilo stát se lídrem slabých, po dekolonizaci vzniklých států.

Podobná vůdčí role by podpořila a posílila obraz Indie coby neutrální, mírumilovné země, který by k ní nakonec mohl těsněji přivést státy, jako je právě KLDR, přemítá Senová. Připouští, že situace v Pchjongjangu je nadále velmi nestálá, a proto taktika Indie může zároveň naplnit její širší ambice získat statut světové velmoci. "Rolí mediátora by (Indie) dokázala pracovat na svém ukotvení a možná i čelit čínsko-pákistánským vazbám u svých dveří. Tato vůdčí role rozšíří orbit jejích spojenců v regionu," píše expertka.

Indie nicméně musí nadále pracovat na ucelené zahraničněpolitické strategii a vedení indické diplomacie musí směřovat zdroje know-how do jednotné linie, pokud chce zemi posunout za statut pouhé "nastupující mocnosti", domnívá se odbornice. Tvrdí, že v opačném případě nedostatečný tah v dané taktice může Indii zabránit získat jakoukoliv výhodu nad svými protihráči.