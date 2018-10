KLDR se vysmívá USA? Americký vyjednavač podal drsné svědectví

Diplomacie s KLDR není lehká

Trump na tiskové konferenci po jednání prohlásil, že Kim souhlasil s tím, že se vzdá svých zbraní a Severní Korea v rámci gesta dobré vůle repatriuje zbývající válečné zajatce z korejské války a zlikviduje zařízení pro testy raketových motorů, poukazuje Cha. Doplňuje, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden podnikl již třetí cestu do Pchjongjangu, aby vyjasnil detaily singapurské deklarace, přičemž své jednání popsal jako "produktivní" a přislíbil, že budou následovat jednání o repatriacích a zmíněném testovací zařízení.

"Mám zkušenost, že diplomacie se zemí jako Severní Korea není nikdy lehká," pokračuje expert. Vysvětluje, že podobně jako Pompeo neměl on sám před svým příletem do KLDR ani tušení, kde bude pobývat a s kým se setká, což je cena za jednání se Severokorejci, kdy většina diplomatických zvyklostí zkrátka neplatí.

Navzdory tomu zůstávají výsledky po Singapuru daleko za očekáváním, konstatuje profesor. Zdůrazňuje, že KLDR stále nezlikvidovala testovací zařízení pro raketové motory, ačkoliv Trump tvrdí opak - ba co víc, spekuluje se, že zmíněné zařízení se týká motorů na kapalné palivo, zatímco se Severokorejci již posunuli k sofistikovanějším motorům na palivo tuhé, což rozhodně není velký pokrok při odzbrojování tamního režimu.

Pompeo sice tvrdí, že jeho jednání v Pchjongjangu bylo "produktivní", ale severokorejská tisková agentura s odvoláním na nejmenované režimní představitele uvádí opak a požadavky USA na denuklearizaci označila za "vydřidušství", konstatuje expert. Dodává, že další pracovní jednání o tomto tématu nemají jasné datum, což sotva je sotva povzbuzující v kontextu Pompeových tří návštěv severokorejské metropole, která se již stala nejčastějším cílem cest krátce sloužícího ministra.

Navíc, na jednání o repatriaci zajatců, které - jak Trump prozradil - mělo proběhnout 12. července, se severokorejská strana nedostavila, poukazuje Cha. Deklaruje tedy, že vývoj pro singapurské schůzce není nikterak působivý, avšak stále nedospěl čas k přerušení diplomacie, už je z důvodu, že současné rozhovory jsou podstatně lepší než situace před rokem, kdy Trumpova administrativa aktivně zvažovala vojenský úder na severokorejský režim, který by eskaloval v ničivou válku.

Severokorejský výsměch

Trump také neúmyslně vytvořil pro Kima "publikum" a kdysi izolovaný mladý vůdce si očividně užívá vystupování na mezinárodní scéně a schůzky se svými protějšky z USA, Číny a Jižní Koreje, uvádí expert. Dodává, že běží spekulace o možné účasti Kima na podzimím Valném shromáždění OSN, která však bude stěží představitelná, pokud vůdce nezačne plnit nějaké přísliby ze singapurské deklarace.

Pompeo tak nemá na výběr a musí dál jednat a navzdory malým nadějím vládaným do jednání Trumpa s Kimem jsou i současné rozhovory s KLDR o denuklearizaci mírným úspěchem, přiznává odborník. Očekává, že podobně jako před 10 lety, kdy se sám rozhovorů se Severokorejci účastnil, bude v centru pozornosti rozpis konkrétních kroků, protože Pchjongjang se vysmívá odzbrojení bez důležitých amerických ústupků - uvolnění sankcí, normalizace vztahů, uzavření mírové smlouvy či energetické a hospodářské pomoci -, zatímco USA trvají na tom, že jen denuklearizace je klíčem k takovému postupu.

Je možné, že Trump se pokusí prolomit zmíněný kruh nabídkou některého z uvedených kroků, především normalizací vztahů a smlouvou ukončující korejskou válku, míní Cha. Přiznává, že by šlo o historický moment, který by korespondoval s Trumpovou touhou získat Nobelovu cenu za mír za něco, co se jeho předchůdcům nepodařilo, ale pořád neexistují záruky, že by takové kroky skutečně přiměly Kima vzdát se navždy jaderných zbraní a balistických střel.

"Koneckonců, severokorejským cílem je dosáhnout faktického uznání od Spojených států coby jaderné mocnosti a vést rozhovory o redukci zbrojení, které omezí napětí na poloostrově, ale nedenuklearizují ho," píše profesor. Domnívá se, že pro Trumpa může být i částečná denuklearizace příležitostí k oznámení vítězství, především pokud by takovou nedokonalou dohodu využil ke stažení amerických vojáků z Jižní Koreje.

Šéf Bílého domu již jednostranně pozastavil americko-jihokorejská vojenská cvičení kvůli jejich údajné "provokativnosti" a "nákladnosti", navíc od 90. let dává jasně najevo, že nechápe, proč by USA měly platit náklady za pobyt svých vojsk v Jižní Koreji, když jde o "bohatou zemi", která se může bránit sama, nastiňuje odborník. Varuje však, že pokud Trump považuje stažení amerických jednotek za konečné řešení, kterým se odstřihne od problému, pak pouze trvale poškodí spojenecké vazby USA v Asii a zároveň povzbudí KLDR a její přesvědčení, že zafungovala dlouhodobá severokorejská strategie předpokládající využití jaderné hrozby k odchodu Američanů z poloostrova.

"Takový výsledek by vřele uvítaly Čína a Rusko jako další důkaz úpadku americké hegemonní pozice v Asii," konstatuje Cha. Soudí, že takový vývoj by nakonec oslabil, nikoliv posílil bezpečnost Spojených států.