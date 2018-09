Překvapení na Maledivách: Prezidentské volby vyhrál opoziční kandidát, diktátor končí

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

"Je to okamžik štěstí, okamžik naděje. Je to cesta, která skončila u volební urny, protože si to lid přál," řekl Sulih novinářům v hlavním městě Malé. "Ten vzkaz je hlasitý a jasný. Národ Malediv chce změny, mír a spravedlnost. Chtěl bych vyzvat prezidenta Jamína, aby přijal vůli národa a zahájil hladké předání moci podle ústavy," citovala Suliha agentura Reuters.

Favoritem voleb přitom byl současný prezident. Jeho soupeři jsou buď ve vězení, nebo v exilu a Gajúm měl jediného konkurenta, poslance Ibráhíma Muhammada Suliha. Pronásledovaná opozice a pozorovatelé tak vyjadřovali pochybnosti, zda bude dnešní hlasování svobodné a regulérní.

To, kam by mohla dospět situace na Maledivách, naznačila i sobotní policejní razie v Sulihově volebním štábu. Toho vyslaly do souboje s Gajúmem opoziční strany, které před volbami vytvořily alianci. Už předem ale dávaly najevo obavy, že hlasování bude zmanipulováno.

Maledivští voliči měli i za dané situace o volby velký zájem. Volební místnosti byly proto otevřeny o tři hodiny déle.