Zločiny na muslimech? Barmská armáda poslala OSN do háje: Nemá právo se vměšovat

— Autor: ČTK

Neipyijto - OSN nemá právo vměšovat se do vnitřních záležitostí Barmy. Sdělil to vrchní velitel barmské armády Min Aun Hlain ve své první reakci na zprávu OSN, podle níž by měli být Hlain a další generálové stíháni za genocidu kvůli postupu vůči muslimskému etniku Rohingů.