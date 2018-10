Jak z filmu Terminál. Uprchlík uvázl na letišti, zatkli ho po sedmi měsících

Kuntar prožil sedm měsíců v tranzitním prostoru na letišti, teď je v policejní vazbě. Až policie Kuntara propustí, hodlá imigrační úřad kontaktovat syrské velvyslanectví a dohodnout deportaci. Proč byl Syřan z letiště odveden právě nyní, není jasné.

Když v Sýrii v roce 2011 začala občanská válka, pracoval Kuntar v oblasti pojišťovnictví ve Spojených arabských emirátech (SAE). Protože nesplnil vojenskou povinnost, nemohl si tam prodloužit pas. Do Sýrie se bál vrátit ze strachu, že bude zatčen, takže zůstal nelegálně v SAE, kde byl ale roku 2016 zadržen.

Nový pas nakonec získal, ale byl deportován do Malajsie, což je jedna z mála zemí, která Syřanům umožňuje vstup bez víz. Kuntar dostal tříměsíční turistické vízum a po jeho vypršení se pokusil dostat se do Turecka, ale odmítli ho vpustit do letadla. Odcestoval do Kambodže, která ho však poslala zpět. Od té doby žil na letišti a živil se jídlem, které mu přenechával letištní personál.

zdroj: YouTube

Rodák ze syrské Suvajdy se pokoušel bez úspěchu získat azyl v Ekvádoru a Kambodži. Čile komunikoval na sociálních sítích, na nichž popisoval svůj život v právním vakuu. Naposledy na twitteru zveřejnil fotografie ze svého života. Podle BBC nyní usiluje o azyl v Kanadě, kde mu k tomu pomáhá skupina dobrovolníků.

Kuntarův osud připomíná film Stevena Spielberga Terminál s Tomem Hanksem v hlavní roli. Muž z východní Evropy v něm uvázne na newyorském letišti Johna F. Kennedyho, když přiletí těsně po vojenském převratu ve své zemi. S pasem neexistujícího státu nesmí vstoupit na území USA a čeká, až doma skončí občanská válka.