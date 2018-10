Jihokorejský exprezident dostal tvrdý trest za korupci. Politická msta, láteřil u soudu

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

I Mjong-bak, který stál v čele Jižní Koreje od února 2008 do února 2013, byl z úplatkářství, zpronevěry a dalších zločinů obžalován letos v dubnu. Stalo se tak jen tři dny poté, co byla v jiném korupčním skandálu odsouzena k 24 rokům vězení exprezidentka Pak Kun-hje, která do funkce nastoupila po I Mjong-bakovi.

Šestasedmdesátiletý exprezident byl shledán vinným mimo jiné ze zpronevěry 24,5 miliardy wonů (téměř 487 milionů Kč) a přijetí úplatků od společnosti Samsung, jednoho z šéfů tajné služby a od bývalého zákonodárce. Soud v metropoli Soulu dnes vyměřil exprezidentovi kromě trestu vězení i pokutu 13 miliard wonů (258 milionů Kč). Trestných činů se dopustil v době, kdy byl prezidentem i předtím.

Úplatek od Samsungu I Mjong-bak podle obžaloby dostal za prezidentskou milost šéfovi firmy I Kun-hiovi. Ten byl v roce 2008 odsouzen za daňové úniky k podmíněnému trestu a pokutě a po udělení milosti se do čela Samsungu v roce 2010 vrátil.

Než se stal v roce 2008 prezidentem, byl I Mjong-bak známým byznysmenem a v letech 2002 až 2006 byl starostou Soulu. K jeho popularitě přispěla televize, která natočila jeho životní příběh. Vypracoval se totiž z chudého pouličního prodavače zmrzliny a rychlého občerstvení až na vysokého manažera ve společnosti Hyundai Group.

I Mjong-bak, který je od letošního března ve vězení, se dnešního soudu nezúčastnil. Mimo jiné ze zdravotních důvodů, ale údajně také na protest proti tomu, že proces byl živě přenášen v přímém přenosu.