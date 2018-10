Otřesný útok v Indii: V nemocnici skončilo 36 dívek

— Autor: ČTK

V Indii skončilo o víkendu v nemocnici 36 dívek, které napadla skupina mladých chlapců a jejich rodiče. Policie už v souvislosti s případem zatkla šest mladistvých a jednu ženu, informoval dnes list The Guardian. Mezi zraněnými jsou děvčata ve věku od deseti do 14 let.