Naprosté šílenství? Expert očekává novou korejskou krizi

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Ohledně Severní Koreje nedojde k žádnému dramatickému průlomu, dokud Spojené státy nepřijmou základní pravdu. K takovému závěru dospěl v posledních měsících Harry J. Kazianis, bezpečnostní analytik z think tanku Center for the National Interest. V komentáři pro stejnojmenný server konstatuje, že KLDR je jaderná mocnost, která se nikdy svých atomových zbraní nevzdá.