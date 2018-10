KLDR a Jižní Koreu propojí železnice. Překotné sbližování rivalů začíná děsit USA

— Autor: ČTK

Severní a Jižní Korea se dohodly, že zahájí práci na propojení železnic a silnic obou zemí. Vyplývá to z dnešní schůzky delegací KLDR a Jižní Koreje, které ve vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu jednaly o dalších krocích směřujících ke zlepšení vzájemných vztahů. Rychlé sbližování Severní a Jižní Koreje ale budí v poslední době obavy Spojených států, podle nichž by na KLDR měl být dál vyvíjen tlak, aby se vzdala svých jaderných zbraní. Uvedla to agentura Reuters.