Saúdská Arábie je vražedný ropný režim. S tolerancí a podporou Západu

Představte si situaci: zajdete si na ambasádu své země kvůli dokumentům o rozvodu. Místo úředníka tam na vás čeká patnáctičlenné komando, které vás napřed mučí, zabije a vaše ostatky rozřeže a rozpustí v kyselině. O úklid se postará forenzní specialista. Jediným svědectvím, odhalujícím, co se stalo, jsou vaše chytré hodinky… Scénář hloupého špionážního filmu? Nikoliv! Saúdská ambasáda v Istanbulu, 2. října 2018. Oběť se jmenovala Džamál Chášakdží.

Na devětapadesátiletého Chášakdžího měl režim spadeno dlouho. Známý novinář, který měl na twitteru 2 miliony sledujících, často kritizoval i v oficiálních saúdských médiích královskou rodinu a dovolil si dokonce zpochybňovat státní doktrínu. Poslední kapkou byla v roce 2016 kritika nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Chášakdží se stal v zemi personou non grata a uchýlil se do emigrace v USA a Turecku. Odtud pokračoval v kritice Rijádu. Dovolil si dokonce prohlásit, že ženy by měly mít stejná práva jako muži a hájil saúdské ženské aktivistky. Na druhou stranu chválil reformy korunního prince Muhammad bin Salmána. Ani to jej však nezachránilo. Podle New York Times pět vrahů patřilo přímo do jeho Salmánovo ochranky.

A reakce demokratického světa? Dopadnou rychlé na Rijád sankce a vypudí se diplomaté jako se to stalo Rusku, za stále nejasnou kauzu Skripal? Nevypadá to. Jinak striktní ochránci lidských práv z EU a USA se chovají naprosto liknavě. EU prohlásila že vše se musí nejdříve vyšetřit. Francouzský prezident Emannuele Macron považuje to, co se stalo za „velmi velmi vážné…Ale vše se musí teprve vyšetřit.“ Mluvčí španělské vlády Isabela Celaaová se omezila pouze na všeobecné konstatování, že svoboda slova je pro demokracii důležitá.

Jediný, kdo nalil čistého vína byl Donald Trump. USA jsou uprostřed zbrojního megakontraktu se Saúdy za 110 miliard dolarů a ten se rozhodně nebude kvůli celé události rušit. Do oblasti poslal ministra Mikea Pompea, který má spíše než celou událost prošetřit věc zamést pod koberec. Alespoň tak působí vyjádření po jeh setkání se saúdským korunním princem. I Evropa má se Saúdy velké zbrojní kontrakty. Španělé dodávají rakety, Francouzi tanky a mají touhu po nové zakázce na vrtulníky a Němci nově dodají dělostřelecké poziční systémy, i když v únoru vojenské obchody s Rijádem zastavili. Na rozdíl od Trumpa je toto veřejné tajemství.

Je zde navíc konflikt v Jemenu. Tento týden oznámila OSN, že v zemi hrozí 14 až 20 milionu lidí hladomor. Saúdové totiž nejen ničí místním úrodu, ale brání i dovozu potravin a humanitární pomoci do země. Po epidemii cholery další rána pro už před válkou jednu z nejchudších zemí na světě. Jemenští povstalci na oplátku obsadili několik základen na jihu saúdského království. A jaká je reakce Západu a světa? Vedle pokračujících dodávek zbrání a pokračujícího poskytování logistické podpory náletům ze strany armády USA téměř nulový.

Jak drží Saúdská Arábie celý svět v šachu? Vedle rozsáhlých zakázek na všechny strany světa a to včetně Ruska a Číny se Saúdům podařilo Západ svázat svými „dary“. Jen v okolí Washingtonu ročně saúdská státní ropná firma Aramco utratí za „konzultace“ 100 milionů dolarů, které jdou na konto lidem blízkým vedení USA. Podobná částka jde i lobbistům v Bruselu. Jen 10 milionů dolarů šlo na konto fondu Hillary Clintonové. Takové částky šli i na jiné nadace a nevládní organizace. a i rodina Bushových a Trumpových má se Saúdy osobní obchodní vztahy.

A kdyby vše selhalo Saúdská Arábie vlastní zbraň, která je ničivější než nukleární bomba. Ropu. Tento týden varoval před případnou odvetou a zavedením jakýkoliv sankcí Turki Aldakhil, generální manažer Saúdy vlastněné a oficiální televize Al Arabiya. „Pokud ceny ropy dosahující 80 dolarů za barel rozhněvaly prezidenta Trumpa, nikdo by neměl vyloučit, že mohou vyskočit na 100 nebo 200 dolarů či dokonce na dvojnásobek této sumy,“ varoval. Saúdové by jednoduše na chvíli, ale ne moc dlouhou, i oni jsou na ni závislí, přestali vyvážet ropu.

Pokud by se tak stalo následky by byly nedozírné. Každý desátý vytěžený barel na planetě pochází ze Saúdské Arábie a těžba jede na maximum a pouze Saúdové mají kapacity na další zvyšování těžby. Pokud by svoji těžbu přerušili svět by se propadl do recese nejen ekonomické, ale i politické. Nové a rozvíjející ekonomiky jako Indie nebo Čína by se zhroutily. Vlna nezaměstnanosti a sociálního napětí by zasáhla EU i USA. Naopak země jako Rusko, Írán nebo Venezuela by se mohly radovat. Ropa je saúdský nůž na tepně světa.

Jedinou reálnou reakcí, na kterou se Velká Británie a USA vzmohly, bylo prohlášení, že si rozmyslí účast na ekonomickém fóru, které se má konat v Saúdské Arábii příští týden. I to po návštěvě Pompea v Rijádu a slibu, že vše bude řádně prošetřeno, padá. A padá i nimbus USA a Evropy a jejich hájení lidských práv. Pokud kritizují demokratičtí státníci jiné státy kvůli jejich porušování a pak se objímají se Saúdy tak je to horší než pokrytectví. Je to směšné! A směšná je potom i snaha těch samých k jejich prosazování ve světě. Dokud se nedokáží Saúdům vzepřít, bude Západ jen jejich komickým slouhou, který bude u diktátorů vzbuzovat jen pobavený úsměv.