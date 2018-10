Rusko chce spolupracovat s Jižní i Severní Koreou

Během Valdajského diskusního fóra to dnes v jihoruském Soči řekl ruský prezident Vladimir Putin. Mohlo by jít o železnici spojující všechny tři země, o energetický most, plynovod nebo zřízení společných podniků.

"Ekonomická spolupráce sjednocuje a vytváří podmínky pro řešení politických problémů a otázek bezpečnosti," prohlásil ruský prezident. Moskva by kromě toho mohla sehrát roli při poskytnutí bezpečnostních záruk severokorejskému režimu společně s Čínou a Spojenými státy.

Putin je přesvědčen, že nová schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského diktátora Kim Čong-una se uskuteční. První se konala letos v červnu v Singapuru. Situace se podle ruského prezidenta vyvíjí pozitivně. "Byli jsme na hranici války, teď jsme, sláva Bohu, na hranici míru," poznamenal Putin.