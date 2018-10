Čínské město chce vyslat satelit, jenž má v noci osvětlovat ulice

Povrch satelitu dokáže odrazit sluneční světlo a osvětlit plochu o průměru až 80 kilometrů, uvedl předseda soukromého výzkumného ústavu Wu Čchun-feng. Satelit už několik let prochází testy, a pokud se projekt podaří, bude vydávat světlo osmkrát intenzivnější než Měsíc.

Někteří vědci varují, že zařízení může rušit divokou zvěř a narušit satelitní a jiné systémy, které sledují a zkoumají zemskou atmosféru. Vývojáři svůj projekt hájí tím, že "umělý Měsíc" poskytne světlo podobné tomu za soumraku, a zvěř tak rušit nebude.

Obdobný satelit už v roce 1999 na oběžnou dráhu kolem Země vyslali Rusové. Vědci měli za to, že by se pomocí vesmírných zrcadel mohla osvětlovat sibiřská města. Podstatou experimentu "Znamja" bylo rozevřít na kosmické nákladní lodi Progress membránu o průměru 25 metrů potaženou kovovou vrstvou. Odrazem slunečního světla v tomto vesmírném zrcadle měla být osvětlena některá místa na Zemi. Zrcadlo se ale Rusům nepovedlo dvakrát rozevřít a od projektu upustili. Progress pak shořel v atmosféře a zbylé úlomky spadly do Tichého oceánu.