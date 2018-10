Čína otevře nejdelší most světa přes moře. Tají se z něj dech, valí se i kritika +VIDEO

— Autor: ČTK

V úterý bude po několika odkladech oficiálně otevřen 55 kilometrů dlouhý most spojující čínská území Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské Číně. Jde o nejdelší mostní konstrukci vedoucí přes moře. Stoupenci projektu zdůrazňují, že díky mostu se zkrátí doba cesty mezi zmíněnými městy ze tří hodin na 30 minut, což usnadní lidem dojíždějícím do práce a turistům pohyb po regionu. Kritici čínské vlády ale most vnímají jako nástroj, jak přitáhnout Hongkong více pod kontrolu Pekingu, píše zpravodajský server CNN.