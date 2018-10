Drsná válka političek v Bangladéši. Soud zdvojnásobil expremiérce trest

— Autor: ČTK

Soud v Bangladéši dnes na deset let zdvojnásobil trest pro bývalou premiérku a čelní představitelku opozice Bégam Chálidu Zijáovou za zpronevěru peněz určených na charitu. S odvoláním na právníky to napsala agentura Reuters, aniž by verdikt podrobněji vysvětlila. Rozhodnutí prý definitivně vylučuje kandidaturu 73leté Zijáová v prosincových volbách.