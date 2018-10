Po letadle Lion Air pátrají podmořské roboty, stroj měl potíže už den před neštěstím

Podle technického deníku, který získal k nahlédnutí zpravodajský server BBC News, měl dva roky starý Boeing 737 MAX 8 předchozí den při letu z turistického ostrova Bali do indonéské metropole Jakarty vážné technické problémy. Po vzletu z Denpasaru na Bali v neděli večer kolísala v prvních několika minutách po startu rychlost i výška letu. Stroj mimo jiné během 27 vteřin klesl o téměř 270 metrů, přestože měl v tu chvíli stoupat. Nakonec se jeho chování stabilizovalo a letadlo doletělo do hlavního města Indonésie.

Pasažéři z nedělního letu vypověděli, že je problémy letadla cestou děsily. "Asi tři až osm minut po startu se mi zdálo, že motor ztrácí sílu a stroj není schopen stoupat. To se stalo během letu několikrát," popsal své pocity cestující Alon Soetanto. "Připadali jsme si jako na horské dráze. Někteří pasažéři začali panikařit a zvracet," dodal.

Televizní hlasatelka Conchita Carolineová v podrobném komentáři na internetu napsala, že nástup na nedělní let z Bali byl o více než hodinu zpožděn. Když konečně cestující do Boeingu 737 MAX 8 nastoupili, čekali asi půl hodiny v kabině bez klimatizace, než je posádka zase vyzvala k opuštění letadla. To se pak vrátilo do parkovacího prostoru ke kontrole motoru.

Ředitel firmy Lion Air Edward Sirait ale dnes zopakoval, že před pondělním letem z Jakarty do města Pangkalpinang na ostrově Bangka, který se nachází v těsné blízkosti ostrova Sumatra, byla závada na letadle odstraněna. Počasí bylo v pondělí nad Indonésií příznivé a oba piloti byli zkušení - jeden měl nalétáno 6000 a druhý 5000 hodin.

Podle letištních záznamů mělo ale letadlo v pondělí již dvě minuty po startu problémy a dostalo povolení k návratu do Jakarty. Zhruba po 13 minutách se zřítilo do moře.

Pátrací a záchranné týmy pokračovaly v prohledávání moře po celou noc a odeslaly expertům k identifikaci 26 vaků na mrtvoly s pozůstatky těl. Indonéský úřad pro pátrací a záchranné operace sdělil, že nalezeno bylo deset neporušených těl obětí a další tělesné pozůstatky.

Do pátrání je zapojeno přes 800 lidí, včetně potápěčů. Šéf úřadu pro pátrací a záchranné operace Muhammad Syaugi vyjádřil přesvědčení, že se trup letounu podaří rychle najít vzhledem k tomu, že stroj spadl do relativně mělkých vod. V místě neštěstí hloubka moře dosahuje asi 30 metrů, napsala agentura AP.