Sonary zřejmě našly trup zříceného boeingu Lion Air, vyrazí k němu potápěči

Aktualizováno 09:13 — Autor: ČTK

Indonéský pátrací a záchranný tým zřejmě našel část trupu letadla společnosti Lion Air, které se počátkem týdne zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Řekl to dnes televizní stanici TV One armádní šéf Hadi Tjahjanto. Stále nejsou informace, že by nehodu někdo přežil.