Záhada v Japonsku: Nepozorovaně tam zmizel jeden ostrůvek

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Maličký japonský ostrůvek, který se donedávna nacházel u severního pobřeží japonského ostrova Hokkaidó, překvapivě zmizel. Pro Japonsko by to mohlo znamenat, že se zmenší jeho teritoriální vody poblíž jeho námořní hranice s Ruskem, píše list The Guardian.