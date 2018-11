Advokát křesťanky Bibiové utekl z Pákistánu, muslimové ho chtěli zabít

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Celebrity napsaly dopis do OSN, žádají vyšetřování vraždy Chášukdžího

Bibiová byla v roce 2010 odsouzena k absolutnímu trestu za urážku proroka Mohameda. Pákistánský nejvyšší soud ji ale tento týden zprostil viny, což vyvolalo protesty radikálních muslimů po celé zemi.

Demonstranti požadovali, aby žena byla veřejně oběšena, a domáhali se rovněž trestů smrti pro soudce, kteří vyřkli osvobozující verdikt. Pákistánské úřady poté propuštění Bibiové odložily.

Pákistánská islamistická strana Tehríke Labajk (TLP), která protesty rozpoutala, nakonec uzavřela dohodu s vládou, podle níž Bibiová nebude smět opustit zemi. Advokát Mulúk dohodu nazval "bolestivou".

"Nemohou ani provést příkaz nejvyššího soudu v zemi," řekl AFP, než nastoupil do letadla mířícího do Evropy. "Musím zůstat naživu, abych mohl dále bojovat za Asii Bibiovou," řekl. Ujišťuje, že se kvůli své klientce do země vrátí, potřebuje ale, aby vláda zajistila bezpečnost.