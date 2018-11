Kvůli souzenému Čechovi byl na Novém Zélandu svědek držen pod zvláštní ochranou

"V roce 2009 byli Karel Šroubek a jeho společníci podle soudních dokumentů obviněni z loupežného přepadení a vydírání jistého muže. Tento muž předtím zažaloval Šroubka z útoku, ale žalobu stáhl, když dostal výhružné textové zprávy," prohlásil Bridges.

"Po dalších sporech o peníze údajně svědka napadli čtyři muži, kteří mu ukradli hodinky a auto. Svědek označil za útočníky Šroubka a další členy motorkářského gangu Pekelní andělé (Hells Angels)," uvedl dále Bridges.

"Soudní dokumenty ukazují, že po těchto incidentech šel svědek na policii a on i jeho rodina byli umístěni do programu ochrany svědků. To jsou velmi závažná obvinění. Jak je možné, že společníkovi gangu, který byl usvědčen z podvodu a obchodování s drogami a obviněn z napadení a vydírání, bylo umožněno zůstat na Novém Zélandu? Tyto soudní dokumenty jsou veřejně přístupné a vláda měla zvážit informace, které jsou v nich obsažené, než rozhodla, že si (český občan) zaslouží na Novém Zélandu zůstat," dodal Bridges, přičemž vyzval ministra pro přistěhovalectví Iaina Leese-Gallowaye k rezignaci. Šroubek byl nakonec obvinění v tomto případu zproštěn, napsal server stuff.co.nz.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Jako Jan Antolík se Šroubek posléze stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Novozélandský server stuff.co.nz ale připomněl, že Šroubek se také v posledních 15 letech několikrát dostal do konfliktu s novozélandskou policií a čelil několika obviněním. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno.

V červnu 2016 byl Šroubek na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz drog, jejichž cena by na černém trhu činila 375.000 novozélandských dolarů (5,5 milionu Kč). Po propuštění ho měl imigrační úřad vyhostit ze země jako nežádoucího, což změnilo rozhodnutí o udělení k pobytu vydané koncem října ministrem pro přistěhovalectví Leesem-Gallowayem.

Podle novozélandské opozice Šroubek tvrdil, že mu v případě návratu do České republiky hrozí nebezpečí. Opozice ale poukázala na to, že Čech vystupující pod falešným jménem Jan Antolík v roce 2009 sám požádal novozélandské úřady o umožnění cesty do ČR. Do Evropy se skutečně vydal; zda tehdy navštívil Českou republiku, není zatím jasné. Ministr Lees-Galloway následně nařídil novozélandskému imigračnímu úřadu, aby Šroubkovu žádost o povolení k pobytu znovu prověřil.