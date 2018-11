Dopustil se americký generál vlastizrady? Prohlásil o válce v Afghánistánu něco nemyslitelného

„Tato válka nejde vyhrát vojensky,“ zní šokující slova generála Millera, „Řešení musí být politické. Podle mne Talibán také přišel na to, že vojensky nemůže zvítězit.“ V šokujících úvahách generál pokračuje: „Pokud přijdete na to že vojensky nemůžete vyhrát, bojů už bylo dost, lidé se začnou ptát na jeho další smysl. Neměli bychom proto čekat a začít pracovat na politické části řešení.“

Miller patří k jedněm s nejzkušenějších amerických generálů. Jeho slova potvrzuje i čerstvá zpráva Zvláštního generálního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu. Podle ní právě probíhající boje jsou nejkrvavější za 17 let. Jen za prvních devět měsíců letošního roku bylo mezi civilním obyvatelstvem 8050 obětí. Nejkrvavějším měsícem pak byl květen, ve kterém bylo zabito nebo zraněno 26 % všech obětí. Lze však předpokládat, že předvolební násilí na konci srpna a v září, květen ještě překoná.

Zmenšuje se i území, které vláda ovládá nebo má na něm ještě vliv. Toho už je jen kolem 55 %, z toho zcela ovládá jen něco kolem 30 % území. Vloni to bylo ještě 60 %. Pro vládu hraje ovšem fakt, že zatím ovládá nelidnatější území, na kterém žije 64 % Afghánců. Pro vojenské vítězství tu podle slov zainteresovaných již šance není, ale vyjednávací pozice na politické řešení zde jistě je.

Jen je potřeba dát pozor, aby to řešení nebylo jen dvoustranné tedy USA – Talibán. Jednání v Dauhá zatím zkrachovala na požadavku Talibánců na stažení všech cizích sil. Okolní státy, které mají z vývoje v zemi obavy jako by pro USA nebyly, a o mezinárodním, a tedy i trvalejším, řešení se nedá mluvit. Od pátku mají začít mírové rozhovory v Moskvě za účasti 12 sousedních zemí včetně supervelmocí jako je Indie a Čína a státu, který je klíčem k řešení afghánského problému, a ze kterého je zásobován Talibán, Pákistán. Samotný Talibán již také potvrdil, že se jednání zúčastní.

Naopak ten, kdo stále mlží, o tom, zda pošlo do ruského hlavního města diplomatickou delegaci, je kábulská vláda. Předem se jednání odmítl zúčastnit Washington. Američané nemohou překonat to, že se konference o Afghánistánu bude konat pod taktovkou Rusů a Američané zde budou jen jednou z jednajících stran, a ne absolutní mocností. Problém je ovšem v tom, že by se v případě nějaké dohody mohly Spojení státy ocitnout na druhé koleji. Na druhou stranu lze pochybovat, že by se z řešení situace v Afghánistánu dal Washington zcela vyřadit.

Vraťme se však ke slovům generála Millera. Z naší perspektivy jsou velmi zajímavá. Vysoce postavený voják pochybuje o svém vlastním úkolu a ponouká představitele vlády k jednání. Pro naše politiky něco naprosto nepochopitelného. Stačí se podívat na reakci na slova Lubomíra Zaorálka. Ten prohlásil, že by se mělo začít uvažovat o stažení našich vojáků z neklidné středoasijské země. Američané podle něj nemají žádný plán a Talibán je místní teroristické hnutí, které nepřekročilo hranice země. Hlavní hnízdo teroristů podle Zaorálka není Afghánistán ale Saudská Arábie.

O Zaorálkově upřímnosti a náhlém prozření lze pochybovat. Sám mnohokrát pro zahraniční mise, včetně té afghánské, horoval. Přesto jeho úvaha stojí minimálně za diskusi. Místo ní jsme se však dočkali jen klasických floskulí. Premiér Andrej Babiš slibuje, že spojencům zůstaneme věrni a o stažení se neuvažuje. Předsedové ODS Petr Fiala a STAN Petr Gazdík se před televizními kamerami dokonce shodli na tom, že je Zaorálek necitlivý a nekompetentní, a měl by být za svoje slova potrestán. Nejlépe by měl skončit jako šéf zahraničního výboru parlamentu.

V rámci výše řečeného je to opět důkaz toho, že česká politika nedokáže včas reflektovat světové dění. Místo sledování vlastních zájmů a snahy zapojit se do realistického a udržitelného řešení pro Střední Asii a Afghánistán, ve kterém krváceli i naši vojáci, stále hrajeme staré hry, které jsou i v očích našich spojenců dávno prohrané. Je třeba začít myslet realisticky a přehodnotit náš postoj k této nekonečné válce. Je skutečně nejlepší příspěvek na řešení situace vojenský kontingent? Nebylo by daleko lepší nejen v rámci ČR, NATO ale i EU prosazovat diplomatické a politické řešení celého konfliktu? Jedno je jisté: generál Miller má štěstí, že není český generál nebo politik. Za svá slova by již nyní totiž nepochybně pykal.