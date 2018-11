Cestující se vzbouřili a nenechali odstartovat letadlo. Důvod je skutečně bizarní

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

V nákladním prostoru letadla společnosti Sriwijaya Air směřujícího z Bengkulu do Jakarty byly uloženy asi dvě tuny ovoce zvaného durian. To by asi nebyl takový problém – kdyby tato plodina nebyla označována jako „nejsmradlavější ovoce světa“.

Není tak divu, že pasažéři důrazně žádali, aby byl durian z letadla ještě před odletem odstraněn. Podle BBC vše zašlo tak daleko, že se někteří cestující dokonce začali s posádkou hádat.

Letecká společnost nakonec ustoupila pytle s ovocem vyložila. Letadlo se nakonec vzneslo do vzduchu asi v 11:40 místního času, tedy o hodinu později než bylo naplánováno.

Durian je hodně kontroverzní ovoce

Společnost Sriwajiya Air však později zdůraznila, že letecká společnost má právo toto smradlavé ovoce převážet. „Není nezákonné mít na palubě durian, pokud je řádně zabalen v souladu s předpisy o letecké dopravě a pokud je přepravován v nákladním prostoru. Mnoho leteckých společností to dělá," uvedl komunikační manažer společnosti Retri Maya.

Durian je v jihovýchodní Asii považován za pochoutku, ale je zároveň velmi kontroverzní - buď ho milujete nebo ho nenávidíte. Jedlá dužina vydává charakteristický silný a pronikavý zápach, a to i když je slupka neporušená. Některým lidem durian chutná kvůli své příjemně sladké vůni, zatímco jiným aroma připadá příliš intenzivní a odpuzující.

Jeho pach vyvolává různorodé reakce od velmi pozitivních po velmi negativní a je přirovnáván k různým věcem, např. shnilým cibulím, terpentýnu nebo žumpě. Kvůli pronikavosti svého pachu je v jihovýchodní Asii durian zakázán v některých hotelích a prostředcích veřejné dopravy. V některých zemích je zakázáno i jeho převážení v letadlech – Indonésie se to ale netýká.

Cestující se vzbouřili

Cestující, kteří byli přímo na palubě letadla, podrobně popsali incident na facebooku. „Hned, jak jsem jsem vstoupil do letadla, jsem cítil vůni durianu, stěžoval jsem si letušce, ale řekli mi, že mám prostě vyplnit formulář pro stížnostu," řekl Amir Zidane.

Členové posádky ho ujistili, že zápach zmizí, jakmile bude letadlo ve vzduchu. Nespokojený Amir si to ale nenechal líbit a shromáždil další spolucestující. „Vykřikl jsem na ostatní cestující: Kdo v tomto letadle chce letět? A všichni křičeli: My ne!“ popisuje.

Dodal, že další cestující si začali stěžovat a někteří se dokonce téměř „fyzicky střetli s členy posádky". Nakonec byli všichni cestující požádáni, aby opustili letadlo, zatímco posádka vykládala smradlavý durian.