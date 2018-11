V Tádžikistánu tvrdě potlačili vzpouru vězňů. 25 mrtvých, islamista střílel po dozorcích

Zpravodajský server Tadjikistantimes napsal, že vzpoura v zařízení se zvýšenou ostrahou, jež se nachází ve druhém největším městě země, vypukla ve středu večer. K jejímu potlačení byly nasazeny speciální síly, kterým se podařilo vzpouru potlačit.

Podle Reuters vláda nepokoje v chudžandské trestnici potvrdila, ale žádné další informace úřady zatím neposkytly. Server Asia-Plus uvedl, že při potlačování vzpoury utrpělo zranění šest příslušníků zasahující zvláštní policejní jednotky.

Místní tádžický bezpečnostní zdroj ruské agentuře RIA Novosti řekl, že jednomu z vězňů hlásícímu se k teroristické organizaci Islámský stát se podařilo přemoci stráž. S ukořistěnou automatickou zbraní pak začal pálit po dozorcích a strážích. Následně se trestancům podařilo ovládnout část věznice, než byli přemoženi.

#Tajikistan: 25 inmates are reported to have been killed during a prison riot at a facility in #Khujand. The riot allegedly started when an inmate convicted of having ties with ISIS grabbed the weapon of one of the guards, @IntellFusion pic.twitter.com/xjv1ssn4nz