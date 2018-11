Dillí pokryla vrstva smogu, desítky tisíc lidí odpalovaly petardy

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Koncentrace miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, dnes ráno na některých místech v Dillí dosáhla podle BBC 999 mikrogramů na metr krychlový. To je desetkrát víc než bezpečná hodnota stanovená Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Odpalování petard a ohňostrojů u příležitosti svátku díválí dále zhoršilo kritickou smogovou situaci, kterou v hlavním městě Indie dlouhodobě způsobují emise z automobilů, prach ze staveb a pálení odpadků.

zdroj: YouTube

V listopadu a prosinci k znečištění vzduchu nad Dillí přispívá také pálení zbytků zemědělských plodin na polích v sousedních státech Paňdžáb a Harijána. To je tradiční způsob "úklidu" a hnojení využívaný chudými zemědělci, kteří nemají techniku na vyčištění a zorání půdy.

Indický nejvyšší soud před svátkem světel díválí nařídil, aby petardy byly odpalovány pouze mezi osmou a desátou hodinou večerní. Student Muhammad Šáhid Rizá ale agentuře AP řekl, že lidé v jeho čtvrti na jihu Dillí v odpalování pokračovali až do dnešních 1:00 místního času. Podobně se vyjadřovali i další svědci.

Úřady se tento týden v mnoha částech Dillí snažily snižovat prašnost rozstřikováním vody a zakrytím staveb, na kterých se pracuje. Přerušen byl také provoz tepelných elektráren v oblasti indické metropole, napsala agentura AP. Až do soboty do Dillí rovněž nesmějí vjíždět naftová nákladní auta s výjimkou těch, která přivážejí potraviny.

Světová zdravotnická organizace považuje za bezpečnou hustotu PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) 100 mikrogramů na metr krychlový - to se ale týká pouze rozmezí několika hodin. Bezpečná průměrná roční hustota PM 2,5 je deset mikrogramů na metr krychlový.

Podle údajů WHO je Dillí v současné době šestým nejvíce znečištěným městem na světě.