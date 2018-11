Proč Japonci nosí roušky? Smog za tím nehledejte, důvod je mnohem bizarnější

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

V Evropě a Americe máme chirurgické roušky spojené především s lékaři a nemocničním prostředí. V Japonsku je ale lidé běžně nosí na ulicích, do klubů, do práce i do kina. Díky vysokému technologickému a průmyslovému pokroku by nejednoho z nás napadlo, že za tím stojí především ochrana před smogem, který je v Asii strašákem číslo jedna, nic ale nemůže být dál od pravdy.