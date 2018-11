Požár zachvátil ubytovnu v centru Soulu. Uhořelo sedm lidí, 11 zraněných

Oheň byl uhašen a příčina požáru se vyšetřuje, uvedlo podle agentury AP vedení místních hasičů. Není jisté, zda se počet obětí ještě nenavýší.

At least seven killed, 11 others injured in a fire that broke out at a low-cost dormitory-style housing facility in central #Seoul; investigation is ongoing and number of casualties could rise, according to local officials pic.twitter.com/DMqeFxbVwv