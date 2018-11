Další Tibeťan se upálil na protest proti Číně. Před činem poslal vzkaz dalajlamovi

Mezinárodní kampaň za Tibet uvedla, že 23letý Tibeťan Dorbe se upálil v neděli v okrese Ngawa, což je region tradičně osídlený Tibeťany v provincii S'-čchuan. Organizace sdělila, že před svým činem Dorbe popřál dalajlamovi dlouhý život. Mnoho Tibeťanů má jen jedno jméno.

Dhorbo, a young #Tibetan, self immolated in #Ngaba town, #Amdo, East Tibet, sending a message 2 days ahead of the #UPR31. He was "calling for the long life of exiled #Tibetan leader the #DalaiLama and his return to #Tibet while fatally burning." https://t.co/ufUnZOmuYK#FreeTibet https://t.co/9Ht5HhYTUT