Kvůli jehlám v jahodách obviněna 50letá žena. Za potravinový teror hrozí vysoký trest

Jehly v jahodách se v polovině září objevily v obchodech šesti australských států a teritorií; nejprve v Queenslandu a následně v Novém Jižním Walesu, Viktorii, Území hlavního města, Jižní Austrálii a Tasmánii. Po konzumaci jahody s jehlou skončil jeden muž v nemocnici. Několik značek své produkty z obchodů preventivně stáhlo. Řadu pěstitelů okolnosti donutily vyhodit tuny jahod.

#Australian Police Arrest 50-Year-Old #Woman After Needles Found In #Strawberries



Sewing needles have been found in the berries across Australia since mid-September.https://t.co/HpFC9tmWs0