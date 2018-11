Austrálie oslavuje bezdomovce. "Muž s vozíkem" trefil v Melbourne útočníka, je z něj boháč

Michael Rogers (46) se na scéně ocitl ve chvíli, kdy útočník původem ze Somálska Hassain Khalif Shire Ali (30) pobodal tři lidi, zabil místního známého restauratéra a další dva muže zranil.

Uživatelé sociálních médií začali Rogersovi říkat "muž s vozíkem" (trolleyman). Online charitativní sbírka na jeho podporu do dnešního poledne SEČ vynesla asi 130.000 australských dolarů (více než 2 miliony Kč). "Náš hrdina je velice skromný a o této sbírce neměl tušení," uvádí webová stránka GoFundMe. "Je úžasný. Myslíme si, že jeho snaha si zaslouží odměnu, která mu opravdu pomůže."

#Trolleyman: Funds flood in for #Melbourne's homeless hero #MichaelRogers. Filmed on Friday trying to prevent man from stabbing two police officers. The suspect had already killed a cafe owner and injured two other people. https://t.co/log767pVJm #auspol — OriginalBADYOGAKITTY (@minamaya13) 12. listopadu 2018

V rozhovoru pro australská média trval Rogers (46) na tom, že hrdina není. "Poslal jsem vozík přímo na něj a trefil jsem ho, ale úplně jsem ho nesundal. Nejsem hrdina," prohlásil.

Deníku Melbourne's Age také řekl, že sám se ocitl na špatné straně zákona. Střídavě ve vězení a na svobodě strávil asi 20 let, včetně pětiletého trestu za násilné vloupání. Dlouhou dobu také brával drogy.

"Nemám dobrou zkušenost s policií," řekl Rogers novinám a dodal, že ke svému pátečnímu činu se rozhodl "bez přemýšlení".

Policejní komisař státu Viktorie Graham Ashton řekl, že pachatel měl rovněž "nepříliš propracovaný" plán, jak vyhodit do vzduchu své vozidlo. To by mělo za následek mnohem více obětí. Do svého pickupu umístil několik plynových bomb, jejichž výbuch však selhal.

Shire Ali byl australské federální policii znám. V roce 2015 mu byla zrušena platnost pasu kvůli tomu, že plánoval odcestovat do Sýrie, kde se chtěl přidat k teroristické organizaci Islámský stát.

Zatímco lidé Rogerse oslavují, čelní představitelé policie státu Viktorie se ohledně jeho reakce na útok neshodují. Zástupce komisaře Shane Patton řekl, že policie bezdomovcovu pomoc na místě činu oceňuje. "Není pochyb o tom, že se zachoval statečně," řekl radiu ABC a dodal, že "si jeho pomoci velice váží".

Na druhou stranu Pattonův nadřízený, hlavní komisař Graham Ashton, prohlásil, že Rogersovo chování mohlo vést k tragickým důsledkům. "Nerad kritizuji lidi v této situaci, instinktivně reagují na to, co se děje před nimi," řekl Ashton melbournskému radiu 3AW. "Ale kdyby býval nákupní vozík trefil policistu a srazil ho k zemi, a tím by se útočník dostal nad něj, určitě to mohlo mít tragické následky. V tomto případě naštěstí nemělo."

Premiér státu Viktorie Daniel Andrews dnes potvrdil, že zemřelému restauratérovi Sistu Malaspinovi, který byl v místě velice oblíben, bude vypraven státní pohřeb. Uvažuje se i o tom, že po něm bude přejmenována ulice, kde provozoval svou kavárnu.