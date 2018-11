Případ českého imigranta může stát novozélandského ministra křeslo. Jde v tom o víc, než se zdá, tvrdí šéf opozice

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Šroubek přijel do Nového Zélandu pod falešným pasem – na jméno Jan Antolík – v roce 2003, kdy mu bylo 22 let. Novozélandským úřadům tvrdil, že se stal svědkem vraždy a hrozí jemu i jeho rodině nebezpečí ze strany zkorumpovaných policistů. V roce 2008 mu byl udělen trvalý pobyt jako sportovnímu talentu v kickboxu. Šroubek též slavil úspěchy na poli podnikání.

V roce 2009 však české úřady zjistily, že žije na Novém Zélandu pod falešnou identitou. Interpol na něj vydal zatykač v souvislosti s vyšetřováním Šroubkem zmiňované vraždy. Šroubek byl však v roce 2012 osvobozen s tím, že se úspěšně začlenil do novozélandské společnosti.

O čtyři roky byl však novozélandskými úřady odsouzen za držení drog v hodnotě 375 000 novozélandských dolarů (5,5 milionu Kč). Měl být vyhoštěn ze země, novozélandský ministr Ministr pro přistěhovalectví Lees-Galloway mu však udělil povolení k pobytu.

Právě toto rozhodnutí je dnes předmětem tvrdé polemiky ze strany novozélandské opozice. Lees-Galloway pod tlakem přiznal, že „nejtěžší rozhodnutí jeho života“ učinil během „hodiny a víc“, což podle opozice je známkou naprostého selhání „arogantního ministra“, který se dle kritiků neseznámil s případem tak, jak by jeho vážnost vyžadovalo.

Opozice ministrovi vyčítá především tu skutečnost, že Šroubkovi novozélandské úřady povolily odletět do Evropy (údajně do ČR, ale není jisté, zda zde skutečně byl). Šroubek argumentoval, že zde musí vyřídit některé své obchodní záležitosti. Podle opozice to je však v příkrém rozporu s jeho předchozím tvrzením, že mu v zemi hrozí nebezpečí.

Šéf imigračního úřadu Nového Zélandu, Stephen Dunstan, potvrdil, že zpráva úřadu o Šroubkovi byla 100 stran dlouhá, s 12 stránkovým „velmi dobrým“ shrnutím, avšak neobsahující informace o Šroubkově cestě do Evropy. Podle Dunstata imigrační úřad obvykle neposkytuje takovýto typ informací.

Šéf Národní strany, nejsilnější opoziční strany,Simon Bridges se minulý týden optal premiérky Jacindy Ardernové, zda-li je si vědoma případu muže, který se svou rodinou musel vstoupit do novozélandského programu svědků, uvedl novozélandský deník NZ Herald. Podle soudních dokumentů, které má NZ Herald k dispozici, měl být zmíněný muž Šroubkem a dalšími čtyřmi muži napojenými na motorkářskou skupinu Hells Angels napaden ve svém domě, kde jej Šroubek ohrožoval nožem kvůli dluhu 12 000 novozélandských dolarů (186 480 korun).

Šroubek si měl vzít od muže hodinky a auto s tím, že dluh stále je potřeba splatit. Poté, co společník kontaktoval policii, mělo jeho nejstarší dítě obdržet anonymní vyhrůžky smrti. „Je zločinec s tak závažnými obviněními, že celá rodina vstoupila do systému ochrany svědků, někdo, kdo by měl bydlet na Novém Zélandu?“ otázal se Bridges s poukazem na rozhodnutí Lees-Gallowaye. Ardenová se ministra zastala s tím, že své rozhodnutí postavil na těch informacích, které měl.

Bridges tvrdí, že v případu jde o něco mnohem víc než jen „neuvěřitelnou nekompetentnost“ a že nebylo ještě zveřejněno „dno“ případu, tj. o co v něm skutečně jde. Opozice již dříve naznačila, že by mohlo jít o možné uplácení. Podle ní je třeba se ministra okamžitě zbavit, protože pozbyl veškerou svou důvěryhodnost. Premiérka však stojí za tím, že jej neodvolá předtím, než bude celý případ vyřešen.