Masakr v Melbourne: Muž, který najel do davu, usvědčen z šesti vražd. Zabil i dvě děti

Tehdy šestadvacetiletý mladík najel v lednu 2017 ukradeným vozem do lidí na rušné ulici v centru druhého největšího australského města Melbourne. Následně se snažil z místa činu ujet, v čemž mu zabránila policie. Obětí útoku se stalo šest lidí včetně teprve tříměsíčního dítěte a desetileté dívky.

Obžalovaný u soudu prohlásil, že se cítí být nevinen, neboť je prý kvůli závislosti na drogách psychicky nemocný. Před činem si údajně aplikoval pervitin.

I plead not guilty. God made me do it. #jamesgargasoulas https://t.co/J2QiB0tji4