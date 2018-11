Trump nedovolí KLDR znovu porušovat sliby, rozohnil se Pence

Podle Pence by na nadcházející vrcholné schůzce Trumpa s Kimem měl být sepsán detailní postup denuklearizace Korejského poloostrova. Spojené státy budou do té doby pokračovat ve vyvíjení maximálního tlaku na Severní Koreu, dodal americký viceprezident.

Important meeting today with S. Korean President @moonriver365 about our ongoing efforts to accomplish our shared goals of achieving the final, fully verified denuclearization of North Korea and establishing a permanent peace on the Korean Peninsula. #VPinAsia pic.twitter.com/BfXqg4FWuZ