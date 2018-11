KLDR otestovala novou taktickou zbraň. Světe, třes se

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí v reakci na test uvedl, že věří v naplnění slibů, které zazněly během historického červnového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce v Singapuru. Média zkoušku interpretují jako snahu o nátlak na USA a Jižní Koreu kvůli váznoucím jednáním o denuklearizaci Korejského poloostrova.

Kim podle severokorejské agentury KCNA uvedl, že zkouška je "další ukázkou našich rychle rostoucích obranných kapacit určenou celému regionu". Nová zbraň podle něj představuje zásadní změnu v posílení bojových schopností země. Kim dodal, že armáda otestovala zbraňový systém, o který se zajímal jeho otec a předchůdce Kim Čong-il a na jehož vývoj Kim Čong-il osobně dohlížel.

References to “tactical” -- as opposed to “strategic” -- would seem to exclude a ballistic missile launch: #NorthKorea leader #KimJongUn ordered and guided a successful test of newly developed “advanced tactical” weapon https://t.co/bquOYHrtjG via @bpolitics @YKreports @nwadhams