Jatka v Afghánistánu: Od roku 2015 zemřelo přes 28 tisíc místních policistů a vojáků

Ghaní počet obětí zmínil v pondělí, kdy prostřednictvím videopřenosu promluvil v diskusi o očekávané bezpečnostní situaci v Afghánistánu a boji proti islamistickému hnutí Tálibán. Bilanci zveřejnil v mimořádně špatném týdnu pro afghánské vládní síly: od 9. do 15. listopadu bylo podle záznamů NYT zabito 242 členů afghánských ozbrojených složek.

