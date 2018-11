KLDR propustí a deportuje zadrženého Američana. "Přiznal", že ho řídí CIA

Zmíněný americký občan údajně vstoupil na severokorejské území z Číny 16. října. "Při výslechu prohlásil, že ilegálně vstoupil do země na rozkaz CIA," napsala agentura KCNA. Kdy hodlají severokorejské úřady muže z KLDR vyhostit, Pchjongjang neupřesnil.

Jihokorejská média napsala, že Američan s takřka identickým jménem Lawrence Bruce Byron byl loni zatčen v Jižní Koreji, když se v listopadu 2017 pokoušel překročit hranici mezi oběma korejskými státy, a byl následně z Jižní Koreje vypovězen.

#NorthKorea to release US citizen from prison, detained in October https://t.co/DHuZZIJNML