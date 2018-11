Barma zadržela loď se 106 rohingskými uprchlíky, měli namířeno do Malajsie

Většina rohingských běženců v posledních měsících utekla z Barmy po zemi do sousedního Bangladéše. Od loňského srpna přišlo do bangladéšských uprchlických táborů 700.000 Rohingů. Migranti v Bangladéši popisovali, jak barmští vojáci a policisté při operacích vraždili a znásilňovali civilisty a vypalovali rohingské vesnice. OSN označila razie proti Rohingům již dříve za etnickou čistku. Barma ale tvrdí, že její ozbrojené síly vedou legitimní kampaň proti muslimským "teroristům".

106 #Rohingyas from #Sittwe were arrested in #Kyauktan Tsp, #Yangon, charged them as illegal #Bengali from #Bangladesh on Nov 16, 2018.

Restrictions & persecution in the ghettos motivate desperate #Rohingya to leave the country in hope to save their lives. https://t.co/NwX3UH5bff pic.twitter.com/gQQIYMTN9C