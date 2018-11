Spory Čína-USA vyvrcholily. Si Ťin-pching a Mike Pence se hádali na summitu APEC

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Si na setkání 21 zemí asijsko-pacifického regionu v papuánském hlavním městě Port Moresby řekl, že "studená, horká ani obchodní válka" nemívají vítěze. "Pokusy zřídit zábrany a rozbít úzké hospodářské vazby se příčí ekonomickým zákonům a běhu dějin. Je to krátkodobý přístup odsouzený k neúspěchu," řekl čínský prezident. "Ten, kdo se rozhodne zavřít dveře, se pouze odřízne od zbytku světa a ztratí směr," dodal.

Podpořil jej ruský premiér Dmitrij Medveděv, který varoval před nárůstem protekcionismu a volal po jasných pravidlech mezinárodního obchodu.

Pence vystoupil bojovně. V narážce na čínský projekt novodobé Hedvábné stezky varoval členské státy APEC před spoluprací s Čínou: "Neberte si žádné úvěry, které by mohly ohrozit vaši suverenitu. Chraňte své zájmy... Dělejte to jako Amerika: na první místě vždy vlastní země," radil americký viceprezident.

"Kvůli (obchodní) nerovnováze s Čínou podnikáme rozhodné kroky," uvedl Pence ke clům na čínské zboží. "Uvalili jsme cla na čínské zboží za 250 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč) a můžeme to ještě zdvojnásobit," dodal.

Čína a USA vedou obchodní válku, která by podle expertů mohla mít ničivé následky pro globální ekonomiku. Washington již letos uvalil cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje 250 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč). Americký prezident Donald Trump navíc opakovaně pohrozil zavedením cel na veškerý dovoz čínského zboží do USA, jehož hodnota v loňském roce činila více než 500 miliard dolarů.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou také reakcí na údajné čínské krádeže duševního vlastnictví amerických podniků.

Trump, který se letošního setkání APEC neúčastní, by se se svým čínským protějškem měl setkat na summitu skupiny velkých světových ekonomik G20 v Argentině koncem tohoto měsíce.

Záměrem států APEC je vytvořit obrovskou zónu volného obchodu. V členských zemích žije zhruba polovina světové populace, připomněla agentura DPA.