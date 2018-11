Z moře u Thajska vytáhli výletní loď. Potopila se v létě, zemřelo tehdy 47 turistů

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

U Pchúketu, který je oblíbeným turistickým cílem, 5. července ztroskotaly dvě lodě. Turisty z jedné se podařilo zachránit.

Loď Phoenix dnes ze 45metrové hloubky vytáhl jeřáb patřící firmě ze Singapuru, která se specializuje na záchranné akce. Plavidlo bylo porostlé řasami a pokryté blátem. Jeho vytažení sledovala skupina vysoce postavených policistů. Na počest obětí drželi minutu ticha.

Authorities salvage boat involved in #Phuket boat accident https://t.co/lVTwxjbdOX — CGTN (@CGTNOfficial) 17. listopadu 2018

The Phoenix bude odtažen do města Pchúket, kde ho v rámci vyšetřování nehody prohlédnou policisté. První firmě, která měla vyzdvižení plavidla z mořského dna na starosti, se to nepovedlo. Dokonce při tom přišel o život jeden její zaměstnanec.

V souvislosti se ztroskotáním této lodi bylo zatím z nedbalosti s následkem smrti obviněno pět lidí, včetně jejího majitele. Za to hrozí v Thajsku až desetileté vězení.

Thajsko v loňském roce navštívilo asi 35,4 milionu turistů, z toho 9,8 milionu z Číny. Číňané mají největší podíl mezi zahraničními návštěvníky této země v jihovýchodní Asii.